Una caccia al tesoro fotografica fa scoprire i quartieri di Verona a 200 studenti

200 studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado si sono sfidati lunedì mattina in una caccia al tesoro fotografica tra i quartieri di Verona, utilizzando i mezzi pubblici. Al termine della sfida, i vincitori sono stati premiati sulla scalinata di Palazzo Barbieri.

Sul podio: prima classificata la 3ªA delle scuole medie Verdi, al secondo posto la 3ªB delle scuole Verdi, medaglia di bronzo per la 3ªC delle scuole Fava. Numerosi i premi vinti dai primi classificati: buoni acquisto nelle cartolerie, buoni servizio per l’utilizzo degli autobus e abbonamenti a riviste specializzate.

L’iniziativa rientra nella prima edizione del progetto “Alla scoperta dei quartieri di Verona…una città a misura di bus”, realizzata dall’impresa sociale Rotte Locali con il sostegno degli assessorati al Decentramento e all’Istruzione del Comune di Verona, Atv e Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.

Dopo tre mesi di didattica frontale nelle scuole, in cui gli studenti hanno approfondito la conoscenza dei propri quartieri e come usare i mezzi pubblici, i ragazzi hanno potuto mettere in pratica quanto appreso in aula con una competizione dinamica, che li ha visti spostarsi per Verona a piedi o con i bus.

A premiare i ragazzi il sindaco Federico Sboarina e l’assessore al Decentramento Marco Padovani. Presenti anche il presidente di Atv Massimo Bettarello e il consigliere comunale Marco Zandomeneghi.

“Ricordatevi sempre – ha detto il sindaco – che le strade e le piazze che avete attraversato oggi sono casa vostra. Vogliate sempre bene a questa bellissima città, rispettandola tutti i giorni”.

“Una bellissima iniziativa – ha spiegato Padovani – che porteremo avanti negli anni, capace di trasmettere ai giovani l’importanza di conoscere la propria città e di utilizzare i mezzi pubblici”.