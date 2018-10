Va a caccia e scompare insieme al suo cane: ritrovato il giovane

Sono scattate nel tardo pomeriggio di domenica le ricerche di un cacciatore di 26 anni che risultava scomparso nella zona di Rancani, a Tregnago, insieme al suo cane.

Il giovane, residente a Brognoligo di Monteforte d'Alpone, è andato a caccia insieme a due amici, dai quali si era separato in tarda mattinata per battere l'area di località Cattignano. Da quel momento di lui non si hanno più avuto notizie e i suoi compagni, preoccupati, hanno deciso quindi di lanciare l'allarme.

Sono partite così le ricerche dei vigili del fuoco, aiutati da carabinieri e volontari della Protezione civile, che come prevede il piano provinciale persone scomparse, hanno impegnati gli operatori del Tas (topografia applicata al soccorso), due untà cinofile e l’utilizzo di droni con telecamere per la visione notturna. Le operazioni sono andate avanti anche nel corso della notte senza dare risultati e sono riprese nella mattinata di lunedì.

Le buone notizie sono arrivate intorno alle ore 10 dell'8 ottobre, quando il ragazzo è stato ritrovato in località Finetti. Attualmente non si conoscono con precisione le sue condizioni di salute, tuttavia non si troverebbe in pericolo di vita.