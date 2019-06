Violenza di gruppo su di una veronese 21enne, è caccia al branco

Sono quattro, forse cinque, i ragazzi che nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno hanno violentato una veronese di 21 anni dopo una serata passata alla discoteca Mascara di Mantova. Potrebbero avere tra i 25 e i 30 anni, probabilmente italiani di origine meridionale. Purtroppo i dettagli forniti finora dalla vittima non hanno fornito dettagli significativi e anche le immagini delle telecamere della discoteca e delle telecamere presenti in strada non avrebbero fatto emergere riscontri utili alle indagini dei carabinieri mantovani.

L'unica certezza, come riporta La Voce di Mantova, è che la violenza c'è stata. Lo certifica la visita ginecologica a cui si è sottoposta la 21enne prima all'ospedale di Legnago e poi all'ospedale di Borgo Trento. La ragazza è stata anche rapinata del portafogli e del cellulare ed ha presentato denuncia ai carabinieri di Legnago, i quali stanno collaborando con i colleghi di Mantova.

Pare che lo stupro sia avvenuto nel Mantovano, ma poi la ragazza è stata abbandonata dal branco a Bonferraro di Sorgà, nel Veronese. La giovane, lasciata da sola in strada, è riuscita a trovare un bar dove ha chiamato aiuto. E da lì è stata poi accompagnata in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima è andata al Mascara insieme ad un'amica. In discoteca, ha conosciuto un ragazzo che al termine della serata si è offerto di riportarla a casa. La giovane ha accettato, è salita in macchina e i due sono partiti. Dopo pochi chilometri, il giovane ha fermato l'auto in un punto e dall'oscurità sono spuntati fuori tre o quattro ragazzi e tutti insieme avrebbero violentato la 21enne.