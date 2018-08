Agenzia veronese per la sicurezza non a norma, 4 buttafuori multati

Non avevano frequentato il necessario corso di formazione e non erano iscritti nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo. Per questo quattro buttafuori sono stati multati dai carabinieri trentini della Val di Non. Insieme a loro, è stato sanzionato anche il datore di lavoro, per un ammontare complessivo di circa 15mila euro. I quattro facevano parte di un'agenzia veronese per la sicurezza e stavano prestando servizio ad un evento musicale in Val di Non.

La denuncia è stata fatta dai carabinieri, come riportato da TrentoToday. All'apparenza i sei buttafuori al lavoro erano insospettabili, ma quattro di loro non rispettavano la rigida normativa che regolamenta il settore. Inoltre, tra questi quattro, due non erano in possesso di un altro requisito richiesto agli uomini del servizio sicurezza: la fedina penale pulita.