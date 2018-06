Bussolengo, tre gattini restano intrappolati ma i vigili del fuoco li salvano

Ieri sera, 13 giugno, i vigili del fuoco veronesi hanno salvato in via Molini a Bussolengo tre gattini. I piccoli animali erano caduti in dei tubi profondi oltre un metro e mezzo e larghi pochi centimetri, sotto alcuni contatori del gas.

Probabilmente a causa del temporale la madre dei micetti aveva portato i piccoli al riparo nel vano contatore e i tre, muovendosi, sono caduti nei condotti sottostante.

L'allarme è stato da alcuni bambini, che giocando hanno sentito i miagolii di lamento dei cuccioli.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dalla centrale di Verona, utilizzando cordicelle, piccoli tubi e molta inventiva, sono riusciti ad estrarre i micetti in circa un'ora, consegnandoli ai presenti che avevano dato l'allarme. Dopo le prime cure i gattini sono stati riaffidati a "mamma gatta".