Hanno danneggiato gli addobbi di Natale, risarciscono e fanno volontariato

Avevano compiuto un atto vandalico nella notte di Natale a Bussolengo. Due giovani, di 18 e 25 anni, avevano danneggiatto gli addobbi che abbellivano la piazza. Grazie alle telecamere erano stati presto identificati e il sindaco Maria Paola Boscaini aveva chiesto loro di riflettere su quanto avevano fatto e di farsi avanti, per evitare conseguenze peggiori. "Avevo già la denuncia pronta sulla mia scrivania", ha rivelato il primo cittadino di Bussolengo che a distanza di quasi tre mesi è tornata a parlare di quanto accaduto sulla sua pagina Facebook.

I due giovani bussolenghesi hanno finito in questi giorni di svolgere i servizi sociali presso la cooperativa Agespha, che si occupa di assistere le persone con disabilità - ha scritto Boscaini - Dopo averli incontrati in Municipio, si sono detti pentiti e si sono messi a disposizione della comunità come volontari, ovviamente dopo aver pagato i danni. Il bene di tutti deve essere sempre preservato. Voglio pensare che abbiano capito la lezione e che possano essere da insegnamento per tutti i loro coetanei.