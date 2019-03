Bussolengo: perseguita e minaccia l'ex socio in affari, 63enne arrestato

Nella tarda serata di ieri, 18 marzo, i carabinieri di Bussolengo hanno arrestato un 63enne poiché ritenuto responsabile di atti persecutori a danno di un suo conoscente di 60 anni.

I due uomini sono entrambi di Bussolengo. Le iniziali dell'accusato sono G.M., mentre quelle della vittima sono P.A..

G.M. aveva molestato e minacciato in maniera anche aggravata il conoscente, con il quale in passato avevano avviato alcuni affari e collaborazioni legate ad un'impresa di import-export da e per la Romania. Da quegli affari sarebbero scaturiti i problemi, con accuse reciproche di presunti danni economici. Solo che P.A. aveva scelto le vie legali per vedere rispettate le proprie pretese, mentre G.M. aveva pensato di farsi giustizia da solo.

Conoscendo le abitudini del suo ex socio, frequentatore della locale bocciofila, G.M. in più occasioni si era presentato sul posto, minacciando la vittima. E in una circostanza, in particolare, P.A. aveva dovuto chiamare i carabinieri, ma anche davanti ai militari il 63enne aveva continuato ad urlare alla vittima che gli avrebbe dato una coltellata o un colpo in testa.

Per tutelarsi, P.A. aveva anche presentato denuncia per stalking alla Procura della Repubblica di Verona, che aveva aperto un fascicolo a carico di G.M..

Ieri sera, lo stalker si è presentato nuovamente alla bocciofila e la vittima ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari hanno posto fine alla condotta vessatoria di G.M., il quale è stato trovato in possesso in un grosso coltello a serramanico.

L'uomo è stato arresto e questa mattina, davanti al giudice di Verona per il rito direttissimo, è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa.