Bussolengo, rapina da quasi mille euro al distributore Ip di via Gardesana

Un uomo da solo con il passamontagna in testa e una pistola in mano. È ciò che ha visto ieri sera, 28 febbraio, verso l'ora di chiusura il benzinaio dell'Ip di via Gardesana a Bussolengo. Come si legge su L'Arena, l'uomo armato ha minacciato il benzinaio e gli ha ordinato di consegnargli l'incasso della giornata, circa mille euro. Terminata la rapina, il malvivente è andato via a piedi, ma è possibile che avesse parcheggiato vicino un'auto per fuggire da solo o con un complice.

Il benzinaio ha poi dato l'allarme e sul posto sono giunti i carabinieri di Peschiera con i colleghi della scientifica.