"Ospedale chiuso, Comune chiuso", incatenato il Municipio di Bussolengo

"Ospedale chiuso, Comune chiuso". Questo si leggeva ieri mattina, 30 marzo, in un foglio di carta legato alla catena che serrava l'ingresso del Municipio di Bussolengo. Uno scherzo, un pesce d'aprile anticipato messo in pratica da ignoti. Oppure una protesta contro la riorganizzazione degli ospedali approvata dalla Regione Veneto e che riguarda l'ospedale Orlandi di Bussolengo, il Magalini di Villafranca e la struttura di Isola della Scala.

Le catene quasi sicuramente sono state poste nella notte tra il 29 e il 30 marzo e la scoperta è stata fatta ieri mattina dai dipendenti comunali che non si sono potuti recare sul posto di lavoro, finché le catene non sono state tolte.

Il sindaco di Bussolengo Maria Paola Boscaini ha scritto sul suo profilo Facebook che gli autori di questo gesto "verranno trovati e denunciati per interruzione di servizio pubblico. L’ospedale è salvo e non chiuderà". E solidarietà e vicinanza a Bussolengo è stata espressa dal direttore generale dell'Ulss 9 Pietro Girardi che ha scritto: "La Regione ed io personalmente con i miei collaboratori garantiamo il massimo impegno per mantenere a Bussolengo una struttura sanitaria di eccellenza e strategica per il comprensorio".