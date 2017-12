Rovinati gli addobbi in piazza a Bussolengo. Il sindaco: "Vandali, fatevi avanti"

Atto vandalico la notte di Natale nella piazza principale di Bussolengo. Il Comune, in collaborazione con il Flover, ha addobbatto piazza 26 Aprile con le casette di legno, la pista di ghiaccio e un grande igloo all'interno del quale le famiglie potevano entrare. Nell'igloo erano stati posizionati pupazzi e peluches di Babbo Natale, renne, orsi polari e pinguini. Un modo per rendere ancor più bello, accogliente e natalizio il centro del paese.

Nella notte di Natale, in quattro sono entrati nell'igloo per rovinare tutti gli addobbi al suo interno. Pare però che le telecamere della piazza abbiano ripreso i volti dei responsabili. Così almeno scrive il sindaco Maria Paola Boscaini su Facebook:

Quattro persone, visibili dalle telecamere, alle 4.23 della notte di Natale, non sapendo cosa fare di meglio, hanno pensato di distruggere ciò che può far sognare i bambini. Invito i responsabili a riflettere su quanto fatto e magari a risarcire i danni prima di incorrere in procedimenti penali visto che la denuncia verrà fatta domani mattina (27 dicembre, ndr) all'apertura degli uffici.