Bus non in regola con le norme di sicurezza: rimandata una gita scolastica

Rimandata la partenza di una gita nella mattinata di giovedì, per garantire la sicurezza di alcuni studenti di una scuola primaria di Verona che erano diretti a Trento.

Il pullman, che doveva trasportare alunni e insegnanti, è stato fermato dalla Polizia municipale nell’ambito dei controlli “Gite serene”. Il mezzo, un Mercedes immatricolato nel 2002, non era in regola con le norme sulla sicurezza, in un posto a sedere l’attacco della cintura era danneggiato e la leva d’emergenza, per l’apertura della porta posteriore, non funzionava.

Le classi sono state invitate a rientrare nella loro scuola in attesa dell'arrivo di un bus sostitutivo della stessa ditta che, solo dopo essere stato a sua volta controllato, ha fatto salire i bambini ed è partito per Trento. Le irregolarità accertate hanno comportato una sanzione di 170 euro a carico dell’azienda di trasporto e il bus è stato segnalato agli uffici della Motorizzazione civile per una revisione straordinaria.

Durante la mattinata sono stati controllati in tutto 3 autobus che partivano da diversi istituti cittadini per portare in gita gli studenti. Oltre alle diverse verifiche su autorizzazioni, dispositivi e conducenti, gli agenti specializzati SCAut-Squadra di controllo dell'autotrasporto della Polizia municipale hanno rilasciato a insegnanti e studenti tutte le informazioni sugli obblighi relativi alla sicurezza, richiamando la responsabilità degli accompagnatori sull’utilizzo delle cinture da parte dei minorenni. È stato insegnato a tutti anche come azionate l’apertura manuale delle porte dei bus in caso di emergenza.