Bus per il noleggio con conducente, nel veronese 1 su 10 senza revisione

I dati sono quelli del Ministero dei trasporti e l'analisi è del sito Facile.it. In Italia circolano 29.434 autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, ma il 18,62% di questi non è in regola con la revisione. La nuda cifra è di 5.482 bus non revisionati, mezzi utilizzati per i tour turistici oppure le gite scolastiche. Va comunque precisato che una parte di questi 5.482 autobus potrebbero non esseretutti circolanti, ma semplicemente parcheggiati in una rimessa. Resta però difficile stimare quanti siano questi bus non revisionati e non utilizzati e quindi è lecito pensare che ce ne siano anche di non in regola ma circolanti.

L'analisi di Facile.it ha suddiviso poi il dato nazionale a livello regionale, evidenziando che è la Campania la regione meno virtuosa. Sono 1.370 gli autobus campani destinati al noleggio con conducente senza revisione, il 30% di tutti quelli presenti nella regione. In Veneto la situazione è migliore. Sono 344 i bus veneti per il noleggio con conducente non in regola con la revisione, l'11,8% del totale regionale. Quindi una presenza inferiore alla media nazionale. E ancora migliore è il dato della provincia di Verona, dove sono 53 gli autobus per il noleggio con conducente non revisionati, circa uno su dieci rispetto a tutti quelli che sono presenti nel veronese.