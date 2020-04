Buono spesa per l’emergenza sanitaria: come richiederlo a Castelnuovo del Garda

È partita la macchina organizzativa del Comune di Castelnuovo del Garda per l’istituzione del buono spesa a favore dei cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Il buono spesa prevede l’acquisto di prodotti di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e farmaci). La richiesta va formulata telefonicamente dal 6 al 10 aprile allo 045 6459957 o allo 045 6459944 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Dopo la valutazione della richiesta da parte degli uffici e la quantificazione del contributo, sarà consegnato all’assegnatario il buono o la gift card da presentare direttamente agli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa e il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune. II valore del buono verrà definito con successivo provvedimento in base alle domande pervenute e all’analisi dei bisogni.

Come spiega l’assessore Marilinda Berto, responsabile dell’assistenza alla popolazione del Centro Operativo Comunale, «i beneficiari del contributo sono persone e nuclei familiari del territorio che si trovano in condizioni di disagio economico, sociale o reddituale a seguito della situazione di emergenza. Le risorse saranno distribuite prioritariamente a chi non è già destinatario di altri sostegni pubblici».

«Posso dire con orgoglio che il Comune ha sempre seguito ogni situazione di difficoltà con grande attenzione. - precisa il sindaco Giovanni dal Cero - Questo grazie alla disponibilità del personale e allo straordinario apporto del volontariato, importante valore aggiunto della nostra comunità. Il bonus spesa è un intervento eccezionale, che va a coprire nuove situazioni di difficoltà e disagio derivate dalla crisi che stiamo attraversando, purtroppo non soltanto sanitaria ma anche economica». L’avviso pubblico integrale è consultabile nell’home page del sito del Comune.