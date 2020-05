Dopo i buoni spesa arrivano i "buoni affitto", Sboarina: «Dalla Regione 370mila euro»

Il sindaco di Verona Federico Sboarina ha annunciato quest'oggi, martedì 26 maggio, che nelle prossime ore si dovrebbe concretizzare la possibilità per alcune fasce di cittadinanza di richiedere i cosiddetti "buoni affitto": «Mi hanno comunicato questa mattina, - ha spiegato Sboarina - che è arrivata dalla Regione, la somma di 370mila euro per i cosiddetti "buoni affitto", quindi per le domande di persone che hanno un reddito ovviamente molto basso e con un contratto d'affitto regolare».

Il primo cittadino scaligero ha quindi spiegato che per i dettagli circa i parametri, il "quando" e il "come" sarà possibile farne richiesta è necessario attendere, ma anche che una cosa pressoché certa è che «sicuramente si andrà a privilegiare le famiglie con minori». Circa "chi" potrà avere accesso a questi "buoni affitto" che prevedono una somma complessiva di 370mila euro, il sindaco ha spiegato che «gli uffici stanno analizzando la strutturazione della cosa proprio in questi momenti». In ogni caso, ha concluso Sboarina, «vista l'emergenza coronavirus, anche questa somma è un contributo che andrà sicuramente incontro a tante famiglie veronesi».