Bimba picchiata a scuola nel Villafranchese, il ministro: «Faremo luce»

Faremo luce al più presto su quanto accaduto, chiariremo se ci sono responsabilità. La scuola non ammette alcuna forma di bullismo. Un forte abbraccio ai genitori della bambina.

Con questo tweet il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Marco Bussetti ha commentato la notizia della bambina di nove anni finita al pronto soccorso dopo essere stata picchiata da un bullo in una scuola elementare del Villafranchese.

Dopo il caso della bimba a cui sono stati dati da mangiare tonno e cracker perché i genitori non avevano pagato la retta della mensa scolastica, un nuovo episodio negativo con al centro una scuola veronese. E oltre al ministro Bussetti, è intervenuta anche la parlamentare veronese del Partito Democratico Alessia Rotta, che ha scritto: «Sconcerta sapere che la violenza entra nelle aule delle scuole primarie con simile foga, è necessario che le istituzioni, a partire da quelle scolastiche fino alle aule parlamentari, vigilino contro il bullismo e diano risposte immediate. Ora si faccia luce su quanto accaduto e sulle responsabilità scolastiche. Ogni campanello d'allarme deve essere preso in considerazione, perché non si possono derubricare i comportamenti violenti. Purtroppo da un episodio drammatico abbiamo ancora una volta l'evidenza che la lotta alla violenza sulle donne deve nascere con il rispetto per le bambine. Solo attraverso l’educazione, la formazione e la cultura possiamo sconfiggere alla radice ogni forma di violenza».