Bullismo in un istituto della Bassa, ragazza disabile insultata e umiliata

Vittima per un intero anno scolastico e forse anche di più di ripetuti casi di bullismo. Una storia che viene da un istituto superiore della Bassa Veronese e che ha come protagonista una sedicenne che, a causa di una paralisi cerebrale, soffre di una disabilità motoria. Per questo è finita nel mirino di tre sue coetanee che la insultano oppure la sgambettano per farla cadere e la umiliano. Una vicenda che è stata pubblicamente denunciata dalla zia della ragazzina disabile, raccontando tutto a Francesca Lorandi de L'Arena.

Da un po' di tempo la sedicenne sembrava cambiata. Il suo rendimento scolastico era peggiorato ed era sempre più chiusa con i genitori, i quali pensavano che fosse colpa dell'adolescenza. E invece la giovane era presa di mira da tre bulle. Ma se con i suoi genitori non voleva parlare, la ragazza è riuscita a confidarsi con un'amica. Ed è stata proprio questa amica ad informare la madre della giovane disabile di quello che stava succedendo.

Parlando con la madre, la ragazzina ha minimizzato, dicendo che se la poteva cavare da sola. La madre però ha chiesto agli amici della figlia di aiutarla e così in due hanno incominciato a farle da scudo. Ma a difendere la ragazza dovrebbe pensarci la scuola, che invece pare averla lasciata sola a gestire una situazione del genere. Probabilmente il problema è stato sottovalutato. Comunque la dirigente scolastica è stata informata e ha assicurata che a breve farà un discorso agli studenti, sperando che basti ad interrompere i casi di bullismo.