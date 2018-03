Cronaca Legnago / SS434

Asfalto rovinato sulla Transpolesana, limiti di velocità abbassati in alcuni tratti

L'eredità ricevuta dai giorni di neve è una Statale 434 con buche pericolose e non sistemabili in tempi brevi. Per questo Anas ha deciso di abbassare i limiti di velocità per garantire la sicurezza stradale