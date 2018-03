Buche sulla Tangenziale Verona Nord – Valpolicella: Bassi interroga Anas

Ancora nessuna risposta da parte dell’Ingegnere Gabriella Manginelli, Responsabile Area Compartimentale Anas, e nessun cantiere all’orizzonte sulla Tangenziale Verona Nord – Valpolicella, nonostante la lettera di sollecito inviata al reparto preposto. Sono in arrivo decine di migliaia di turisti per il weekend pasquale e tra dieci giorni inizia Vinitaly. Come intende procedere Anas?

È il consigliere regionale Andrea Bassi, di Centro Destra Veneto – Autonomia e Libertà, ad interrogare gli organi competenti per trovare risposta alla propria domanda.

Mi sembra assurdo dover ritornare sulla questione – commenta Bassi – ma di fronte a un silenzio assordante non posso far finta di nulla, soprattutto in tema di salvaguardia e sicurezza. Sono state centinaia le segnalazioni inviate dagli automobilisti coinvolti in spiacevoli incidenti, a causa delle numerose buche che ci sono in quel tratto, ulteriormente peggiorato dopo le nevicate e le piogge di inizio marzo.

Avevo chiesto delucidazioni sulla vicenda – puntualizza l’esponente veronese del Centro destra Veneto - se e quali interventi di sistemazione del pavimento stradale fossero previsti per quel tratto di percorso e in caso di risposta affermativa, l’importo complessivo dei lavori a base d’asta, con le relative tempistiche d’intervento. Ma finora nessun riscontro. Auspico l’inizio dei cantieri in tempi brevissimi – conclude il consigliere Bassi – affinché per Vinitaly la tangenziale Verona Nord – Valpolicella, già trafficatissima, sia rimessa in sicurezza anche per le centinaia di migliaia di persone che arriveranno in città e che in quei giorni dovranno percorrere il tratto in oggetto. Un mancato intervento sarebbe un grave danno sia per la salvaguardia dei cittadini che per l’immagine della nostra città.