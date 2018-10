Broker assolto in appello dopo 5 anni: era accusato di aver organizzato viaggi "fantasma"

«Il fatto non sussiste». Con questa motivazione la seconda Sezione della Corte d'Appello di Bologna, presieduta dal giudice Alberto Pederiali, ha assolto Lorenzo Colombini, broker cesenate di 43 anni residente per un certo periodo a Sommacampagna, dalle accuse di truffa e appropriazione indebita.

La vicenda legata a Colombini prese il via nel 2013 e dopo anni passati da un tribunale all'altro, si è conclusa in secondo grado con una sentenza del tutto favorevole all’imputato. Il 43enne, sempre difeso dall'avvocato Luca Cantini del Foro di Lucca, era imputato con l'accusa di essersi intascato 7500 euro per i viaggi organizzati di tre persone diverse verso Kenya, Cuba e Parigi, che non sono andati a buon fine.

In primo grado Colombini venne condannato a Verona dal giudice Marzio Bruno Guidorizzi, che non accolse la richiesta di dicharare l'incompatibilità territoriale del tribunale di Verona (il primo pagamento era stato ricevuto a Ravenna) e gli inflisse una pena di 4 anni e 1600 euro di multa. Il ricorso dell'avvocato del broker però venne accolto il 12 maggio 2014 dalla Corte di Appello di Venezia, che annullò il provvedimento deciso dal giudice Guidorizzi e spostò la pratica a Ravenna.

Il 13 giugno 2016 il giudice del tribunale romagnolo Beatrice Bernabei, ha assolto Colombini per i viaggi a Parigi ed in Kenya, condannandolo invece per quello a Cuba ad una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 4000 euro di parte civile e di 2000 euro di spese legali. Il broker però ha continuato a difendersi e si è rivolto alla Corte d'Appello di Bologna, che mercoledì 11 ottobre 2018 lo ha scagionato da ogni accusa, più di 5 anni dopo l'inizio di quest'odissea processuale.