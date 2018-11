Nessuna svolta positiva, ancora un mistero la scomparsa di Brenda

Nessuna novità investigativa sul caso di Maria Aparecida Soares, detta Brenda, la donna di 52 anni scomparsa tra il 18 e il 19 luglio scorsi a Castelnuovo del Garda. Lo riferisce il quotidiano L'Arena riportando le parole che Andrea Felicetti ha riferito al programma televisivo di Rai 3 Chi l'ha visto? che si occupa del caso. Felicetti è il compagno di Brenda ed è l'ultimo uomo ad averla vista. Di lei non si hanno più notizie da quasi quattro mesi e per scovare elementi utili alle indagini i carabinieri hanno perquisito la villetta dove viveva la coppia. Gli investigatori hanno utilizzato anche dei reagenti chimici per cercare anche delle possibili tracce di sangue, ma nulla è stato trovato, secondo quanto detto da Andrea Felicetti al programma di Rai 3.

L'unica novità è che Veronica, la nuova compagna di Andrea Felicetti, ha un permesso di soggiorno scaduto e quindi per lei dovrebbe scattare l'allontanamento dall'Italia. Felicetti però ha voluto precisare che la storia tra lui e Veronica è nata dopo la scomparsa di Brenda.

La paura è che Brenda non si sia allontanata volontariamente, come sostiene il compagno, ma che le sia accaduto qualcosa di molto peggio. Non si è fatta più sentire, nemmeno per fare gli auguri alla figlia Gabriela, avuta con l'ex marito Ignazio.