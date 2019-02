Brenda, ricerche sospese: nessuna traccia della donna è stata trovata

Nessun risultato è arrivato mercoledì, dal terzo giorno di ricerche in acqua di Maria Aparecida Soares, chiamata anche Brenda o Cida, la 52enne brasiliana di cui non si hanno più notizie oramai dalla sera del 18 luglio. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio, ma nessun nome è stato iscritto sul registro degli indagati, mentre lunedì è partito il piano di ricerca persone scomparse, come richiesto alla Prefettura.

Alle operazioni, avvenute sempre con la presenza dei carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, hanno partecipato anche i sommozzatori di Trento, muniti di un'imbarcazione da ricerca con sonar integrato a ROV, insieme ai vigili del fuoco scaligeri e ai sommozzatori di Venezia, che hanno perlustrato il Mincio partendo dal locale La Littorina, arrivando fino alla diga di Monzambano e risalendo anche verso il Garda, nella giornata del 13 febbraio, senza però ottenere i risultati sperati.

Le ricerche attualmente risultano essere state sospese, ma potrebbero riprendere nel fine settimana sulla terra ferma con l'ausilio della Protezione Civile.

Nel frattempo, nella serata di mercoledì, anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" è ritornata sul caso, ricostruendolo e sottolineando gli interrogativi che restano aperti. Brenda secondo Andrea Felicetti, il compagno con il quale viveva a Camalavicina, si sarebbe allontanata volontariamente dall'abitazione, lasciando lì documenti (passaporto a parte), cellulare e denaro, mentre la sua bicicletta sarebbe stata trovata da lui stesso alla stazione di Peschiera. Il programma di Rai Tre è tornato inoltre su una rivelazione fatta da L'Arena, secondo la quale la mattina prima di scomparire, Cida avrebbe chamato la Polfer affermando di voler denunciare il compagno: la donna poi sarebbe tornata sui suoi passi e avrebbe deciso di andarsene.