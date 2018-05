A Bovolone, i richiedenti asilo bloccano il traffico in segno di protesta

Sono stati registrati dei problemi alla viabilità stradale nella mattinata del 7 maggio a Bovolone, a causa della protesta messa in atto da alcuni richiedenti asilo ospitati nel comune della Bassa. Circa una cinquatina di persone ha bloccato il traffico in via San Pierin, costringendo gli agenti della polizia locale a deviare il traffico, mentre i carabinieri si sono occupati di trovare un accordo per far cessare la protesta.

Alla fine i militari sono riusciti a spostare la discussione all'interno della struttura di accoglienza, con i dimostranti che lamentavano la mancata possibilità di poter lavorare e di avere una carta d'identità, oltre ai disagi vissuti all'interno della struttura stessa, soprattutto a causa del sovraffollamento.

Sono lontani gli echi della timida protesta della comunità bovolonese per l'arrivo dei cosiddetti "profughi" ospiti della struttura di proprietà del signor Bason, situata in pieno centro abitato - esordisce Giusva Mandato responsabile Forza Nuova per la bassa veronese -. La gente ormai è abituata alla loro presenza, ai loro tentativi di accattonaggio fuori dalla chiesa e dai vari negozi, al loro essere diventati parte dell'arredo urbano insieme alle panchine del centro e al loro continuo viavai a qualsiasi ora del giorno presso i due supermercati comodamente situati di fronte al loro attuale domicilio, per far scorte di merendine e birra; ma guai a farglielo notare, perchè la loro religione vieta di assumere bevande alcoliche, quindi si offendono e diventano anche arroganti ed in qualche caso violenti.

Poi, addirittura, succede che un bel lunedì mattina ti ritrovi a transitare lungo la strada statale Legnago-Verona in ora di punta e la trovi bloccata, con conseguente congestione del traffico ma non è un incidente, sono gli "inquilini" di Bason, che hanno deciso di piazzarsi in strada in segno di protesta, bevendo, fumando e creando un gravissimo disagio alla circolazione stradale.

Chissà se in questo caso - conclude Mandato -, come solerzia insegna quando le strade vengono occupate dai Patrioti he combattono il business dell’accoglienza, il signor Bason, che gestisce e guadagna sui cosiddetti profughi, verrà denunciato per procurato blocco del traffico e interruzione di pubblico servizio; oppure se a questi signori ricoperti di soldi con il beneplacito dello stato e delle prefetture, sarà ancora una volta permesso di ottenere ovo, galina e cul caldo!