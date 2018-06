Bovolone. Provano a rubare la cassa dell'ospedale ma fuggono a mani vuote

Un furto è stato sventato dai carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona nella notte tra lunedì e martedì all'ospedale di Bovolone.

Sei uomini con il volto coperto infatti hanno cercato di asportare la cassa self service del pagamento ticket situata nella struttura di piazzale Fleming, utilizzando un autocarro e un transpallet rubati poco prima. I furfanti però hanno fatto scattare l'allarme, così i militari si sono precipitati sul posto costringendoli a fuggire senza riuscire a mettere le mani di un bottino, allontanandosi in tutta fretta a bordo di un'auto.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno subiro dato il via agli accertamenti: sono al vaglio degli investigatori tutte le videoregistrazioni delle telecamere presenti sul luogo e nelle zone limitrofe, per ricostruire la vicenda ed individuare gli autori del reato.