Vogliono viaggiare senza pagare e aggrediscono l'autista dell'autobus

I carabinieri di Villafranca stanno raccogliendo testimonianze e indizi su quanto accaduto ieri, 6 marzo, a Bovolone durante una corsa dell'autobus 144 che collega Verona con Legnago, passando per Cerea e appunto per Bovolone. Oltre alle testimonianze, i militari stanno verificando anche la presenza di alcune telecamere, le cui immagini potrebbero offrire qualche dettaglio in più sulla vicenda.

Il bus era partito da Verona e non è accaduto nulla di insolito fino Bovolone. Al fermata al centro del paese, è salito a bordo un gruppo di giovani stranieri, alcuni dei quali già noti perché già in passato avevano tentato di viaggiare sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto. L'autista, un uomo di 52 anni, ha chiesto loro di pagare, ma ha ricevuto come risposta solo parole offensive e minacciose. Alla fermata successiva, così, l'autista a invitato i ragazzi a scendere. Quattro di loro sono scesi e per controllarli anche l'autista è sceso dal mezzo. Ed è stato proprio in quel momento che è avvenuta l'aggressione. L'autista è stato picchiato dal gruppetto di ragazzi che poi si è dileguato.

Un testimone ha dato l'allarme e sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118. Durante le medicazioni dell'autista, l'Atv ha fornito agli altri passeggeri un bus sostitutivo per concludere la corsa a Legnago. L'autista ha rimediato una brutta frattura al naso, ma prima di andare al pronto soccorso di Legnago ha voluto riportare il suo autobus al deposito.