Lancia bottiglie di vetro sul marciapiede e si scaglia sugli agenti: arrestato

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 16.15, alla Sala Operativa della Questura di Verona è arrivata la segnalazione di un cittadino che lamentava la presenza di un uomo, fuori dal suo esercizio commerciale in Piazza Isolo, intento a lanciare bottiglie di vetro sul marciapiede.

L'avviso è stato inoltrato quindi alle Volanti in servizio che si sono recate nella zona, dove hanno raccolto la descrizione del richiedente, il quale ha anche indicato loro la direzione presa dal soggetto "irrequieto", che nel frattempo si era allontanato. Così, verso le 17, gli agenti hanno individuato l'uomo in questione mentre percorrevano Lungadige Porta Vittoria e lo hanno fermato per procedere all'identificazione.

Ma alla richiesta di presentare un documento, questo si è scagliato contro uno dei poliziotti, cercando di colpirlo al volto con dei pugni. Nonostante la sua violenta reazione, alla fine è stato bloccato: si trattava di P.M., 44enne in Italia senza fissa dimora, che è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. La successiva perquisizione personale inoltre, ha portato alla luce un paio di forbici appuntite, nascoste nella tasca destra del giubbotto che lo straniero indossava e che gli sono valse una denucia in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il 44enne è stato così ristretto nella camere di sicurezza della Questura. Mercoledì il giudice ha convalidato il provvedimento e condannato l'uomo a 4 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.