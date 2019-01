Bosco sradicato per fare un vigneto: sequestrati 9 mila metri quadri di terra

È scattato nella mattinata di martedì 8 gennaio, su ordine del Gip di Verona Marzio Bruno Guidorizzi, il sequestro preventivo di circa 9 mila metri quadrati di terreno agricolo, eseguito dai carabinieri della Forestale di Verona, che sarebbe stato oggetto di movimenti terra ed estirpazione di bosco finalizzati all’impianto di vigneto, in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali.

L'area in questione si trova nel comune di Negrar, in località Piazzo di Prun: si tratterebbe di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

Dirette dal Pm Maria Beatrice Zanotti, le indagini a carico del titolare di un'azienda agricola locale, R.R., hanno portato gli inquirenti a formulare le ipotesi di reato di illecito paesaggistico (che comporta l'arresto fino a 2 anni e un'ammenda da 15.493 a 51.645 euro) e di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (che può portare ad un'ammenda che va da 1.032 a 6.197 euro).