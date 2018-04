Boschi Sant'Anna, muore per un'encefalite fulminante bimbo di quattro anni

Potrebbe essere stata un'encefalite fulminante a causare la morte del piccolo Gabriele, un bambino di Boschi Sant'Anna di soli quattro anni, ma la certezza potrà esserci solo dopo l'autopsia. Il decesso, di cui ha dato notizia anche TgVerona, è avvenuto martedì 24 aprile, ma il piccolo ha incominciato a sentirsi male già dal venerdì precedente, 20 aprile. I genitori lo avevano portato all'ospedale di Legnago, ma quando la situazione è peggiorata è stato necessario trasferirlo in terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Nonostante le cure, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. L'infiammazione, probabilmente batterica e non virale, ha provocato la morte del piccolo e ha procurato un dolore incalcolabile a tutti i suoi familiari.