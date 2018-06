Borseggiatrici colte sul fatto al mercato dai carabinieri travestiti da turisti

È salito a quattro il numero di borseggiatrici di nazionalità bulgara arrestate in una settimana dai carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda, che continuano a tenere alto il livello di attenzione per prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità che colpiscono i turisti in vacanza sul lago.

Dopo la coppia di straniere finite in manette lo scorso giovedì durante il mercato settimanale di Bardolino, mercoledì i militari di Lazise ne hanno fermate altre due davanti ai banchi di abiti estivi dove in genere si accalcano le acquirenti, fra le quali un’anziana villeggiante svizzera, derubata del portafoglio contenente oltre mille euro e documenti vari. Ma la coppia di giovani professioniste bulgare del borseggio è stata subito bloccata dagli uomini dell'Arma vestiti da turisti, esattamente nel momento in cui una aveva preso il portafoglio dalla borsa della vittima, mentre la complice nascondeva il movimento furtivo avvicinandosi alla turista fino a sfiorarla. In questo modo i carabinieri hanno permesso alla turista di poter continuare in tranquillità la vacanza sul lago di Garda, mentre per le due 30enni si sono aperte le porte delle celle buie della Compagnia Peschiera del Garda, da dove giovedì mattina sono state tradotte in Tribunale a Verona per il processo per direttissima, con conseguente sentenza di condanna rispettivamente a sei e quattro mesi di reclusione. Alle due bulgare verrà anche notificato il foglio di via dal comune di Lazise.