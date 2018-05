Borseggiatori al Balcone di Giulietta: cittadino ferma un 32enne e la fa arrestare

Approfittando della ressa per vedere il balcone di Giulietta, derubavano le giovani turiste presenti, ma un cittadino ha notato le loro mosse, riuscendo a bloccare una borseggiatrice e a consegnarla alla Polizia. Così nel pomeriggio di sabato, le Volanti della Questura di Verona hanno potuto arrestare una 32 enne di nazionalità romena, Mirabela Miadi, con l'accusa di furto aggravato.

Erano circa le 15.40, quando alla centrale operativa del 113 è arrivata la richiesta di un uomo che denunciava di aver fermato una ladra in via Cappello, colta in flagranza di reato. Arrivati sul posto, gli agenti hanno messo le manette ai polsi della donna, rea di aver derubato una turista americana.

Il richidente infatti, testimone dell'intera vicenda, ha riferito alle forze dell'ordine di aver notato quattro individui che, con fare sospetto, circondavano un gruppo di giovani straniere appena entrate all’interno del cortile della Casa di Giulietta, zona di grande affluenza turistica. Approfittando della folla di visitatori, la donna aveva infilato la mano all’interno della borsa di una delle turiste e con mossa repentina aveva sfilato il portafogli, consegnato poi ad uno dei complici. Quest'ultimo poi è fuggito, non appena prelevato il denaro presente.

L'uomo che ha assistito alle scena quindi, a quel punto si è avvicinato alla 32enne e l'ha bloccata, in attesa di consegnarla alla polizia precedentemente allertata.

Una volta interpellata dagli agenti, la vittima ha detto di non essersi accorta di nulla, lamentando il furto di 80 euro e di 300 dollari, motivo per il quale è stata accompagnata presso gli uffici della Questura per sporgere denuncia.

Nella mattinata di sabato invece, dopo aver convalidato l'arresto, il giudice ha inflitto a Mirabela Miadi una pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa, disponendo la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena per 5 anni.