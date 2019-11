Borseggia una turista che non si accorge del furto: la fermano i carabinieri

I Mercatini di Natale hanno preso il via a Verona e contemporaneamente i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno incrementato i controlli antiborseggio, per garantire un maggiore sicurezza ai visitatori.

I militari sono dunque dovuti intervenire nel pomeriggio di martedì in via Mazzini, nel negozio Zara, dove una 30enne bulgara era stata notata mentre si aggirava con fare sospetto. La donna, senza fissa dimora e con precedenti alle spalle, si sarebbe avvicinata ad una turista proveniente da Trento e le avrebbe sottratto il portafogli con una certa abilità, al punto che la vittima non si sarebbe accorta del fatto. Grande infatti è stato lo stupore della persona derubata, quando un maresciallo in borghese l'ha avvicinata per restituirle il borsellino al cui interno erano presenti bancomat, carta di credito, una banconota da 50 euro e alcuni effetti personali. I carabinieri hanno bloccato la borseggiatrice prima che potesse abbandonare il negozio, recuperando Ia refurtiva che aveva nascosto sotto i vestiti.

Ora la donna arrestata trascorrerà la notte in guardina e giovedì comparirà davanti al giudice.