Borse di Studio. Sono aperti i termini per chiedere il contributo regionale

Sono aperti fino al 9 marzo i termini per richiedere il contributo regionale 'Borse di Studio' per l’anno scolastico 2017/2018, istituito dalla Regione Veneto, utile alla copertura parziale delle spese di acquisto dei libri di testo, trasporto e servizi culturali.

Il contributo può essere richiesto da famiglie residenti in Veneto, con Isee 2018 inferiore o uguale a 15.748,78 euro e con figli iscritti ad istituti di II° grado.

Le domande, da compilare via web al link www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb, devono pervenire alle Istituzioni scolastiche di frequenza, entro le ore 12 del 9 marzo.

Informazioni sul sito della Regione Veneto - www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb