Cronaca Castelnuovo del Garda / Piazza degli Alpini

Castelnuovo del Garda premia i suoi migliori studenti: consegnate le borse di studio

"Con questo riconoscimento vogliamo premiare i ragazzi per l’impegno speso nell’attività di studio - ha spiegato il sindaco - e, nel contempo, contribuire alla diffusione della cultura del merito proponendoli come esempio positivo per i loro coetanei"