A Verona, la Borsa della Ricerca. Un punto di incontro tra dottorati e aziende

La Regione Veneto promuove insieme a Fondazione Emblema la prima "Borsa della Ricerca" in Italia. Si tratta di un evento nazionale di recruiting per dottori di ricerca che si terrà in Gran Guardia a Verona l'1 e il 2 ottobre. Vi parteciperanno 70 aziende, 300 dottori provenienti da 20 atenei e si prevedono almeno 800 colloqui individuali.

La Borsa della Ricerca forDoc è stata presentata a Venezia, dall'assessore al lavoro e alla formazione Elena Donazzan, dal direttore della Fondazione Emblema Tommaso Aiello, dal prorettore del'università di Verona Mario Pezzotti e dal commissario straordinario Esu di Verona Francesca Zivelonghi. L'obiettivo dell'evento è avvicinare dottori di ricerca ed imprese impegnate sul fronte dell'innovazione e favorire la competitività delle aziende italiane attraverso l'inserimento di figure altamente specializzate.

La Regione Veneto - ha ricordato Donazzan - è impegnata nel promuovere iniziative che possano favorire il raccordo tra il mondo della formazione e le imprese, e non solo sul nostro territorio. Siamo pertanto orgogliosi di collaborare perché, per la prima volta a livello nazionale, viene organizzato un evento concreto per l'inserimento dei dottori di ricerca nel mondo del lavoro. L'auspicio è che diventi un appuntamento stabile, fondamentale per quanti sono interessati alla crescita ed alla competitività del nostro Paese. La Borsa sarà, inoltre, banco di prova per i nostri atenei che, oltre alle tradizionali funzioni di didattica e di ricerca, hanno anche la mission di dialogare con il territorio e di seminare professionalità e conoscenze, creando le condizioni per creare brevetti e spin off.