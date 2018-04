Finale de Il Borgo dei Borghi, San Giorgio di Valpolicella si piazza ottavo

Ieri, 1 aprile, in prima serata su Rai 3 è andata in onda la puntata finale de "Il Borgo dei Borghi", il programma che ogni anno permette di conoscere le piccole gemme incastonate nel territorio italiano. Anche quest'anno è stato possibile votarle e quindi eleggere il borgo più bello d'Italia per il 2018. Venti i borghi in gara, uno per regione, e a rappresentare il Veneto c'era San Giorgio di Valpolicella, frazione del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Il programma ha mostrato la classifica dei borghi dal ventesimo posto al primo, e San Giorgio si è piazzato ottavo. Le immagini hanno mostrato lo splendido panorama che si gode da questa magnifica frazione, ma anche le culture di viti e ulivi e le cave. E tra le bellezze artistiche è stato mostrato il centro storico che si è sviluppato intorno alla pieve, una pieve che risale all'epoca longobarda dell'VIII secolo.

Alla fine, dunque, San Giorgio di Valpolicella non è riuscito ad entrare nel podio dei borghi più belli d'Italia, ma è rientrato comunque tra i primi dieci. A vincere l'edizione di quest'anno è stato il borgo di Gradara, in provincia di Pesaro-Urbino.