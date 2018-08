Bonifici falsi per pagare albergo, ristorante e bar: 69enne denunciato

Un 69enne originario di Verona, è stato denunciato a piede libero per il reato di truffa nella zona di Vercelli.

Stando a quanto riporta quotidianopiemontese.it, la polizia è intervenuta la scorsa settimana in una struttura ricettiva della città, dalla quale una dipendente aveva inviato una segnaazione relativa a problemi di natura economica con un ospite, che dal 20 giugno alloggiava nell'albergo e non aveva saldato il conto di circa 4mila euro.

Il veronese è stato dunque accompagnato nella Questura di Vercelli, dove le verifiche degli investigatori avrebbero portato alla luce che quella consegnata dallo stesso 69enne al personale era in realtà la copia di un bonifico di pagamento inesistente. Nello stesso modo sarebbero stati truffati anche un bar ed un ristorante del centro di Vercelli, con i quali l'uomo avrebbe contratto debiti per circa mille euro, anch'essi "saldati" con falsi bonifici.

Ma gli accertamenti successivi portati avanti dalle forze dell'ordine, avrebbero anche evidenziato che l'uomo non sarebbe nuovo a tali "stratagemmi", essendo stato denunciato circa due settimane prima a Milano per una vicenda simile. Per lui dunque è scattata la denuncia e sarà allontanato con “foglio di via” dal comune di Vercelli.