Lo fermano con della marijuana in auto e in casa trovano un piccola serra

Nella mattinata di mercoledì è stato fermato ad un posto di controllo e nella sua auto, nascosti in una valigetta, sono stati trovati 13 grammi circa di marijuana. I carabinieri della stazione di Minerbe quindi, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Torreglia, hanno dato vita alla perquisizione dell'abitazione di Bonavigo dove vive il 45enne, italiano ed incensurato, trovandovi una piccola coltivazione.

Nel garage dell'uomo, che vive con un altro italiano di 36 anni anch'egli incensurato, sono state rinvenute 9 piante di cannabis indica alte da 90 a 140 centimetri messe ad essiccare, mentre in cantina è stata scoperta una piccola "serra" dove venivano coltivati i vegetali, con tanto di luci alogene, impianto di aspirazione, fertilizzante e tutto l'occorrente per la coltivazione.

In totale gli uomini dell'Arma hanno rinvenuto e sequestrato, 13 grammi di marijuana suddivisi in 3 involucri, 250 grammi circa di fogliame della pianta di cannabis ed un bilancino: il tutto naturalmente è stato riferito all'Autorità giudiziaria competente.