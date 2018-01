Un arsenale di bombole spray nell'auto: due giovani deferiti dai carabinieri

Probabilmente avevano intenzione di imbrattare tre quarti di città, i due giovani sorpresi nella notte scorsa dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Verona, a scrivere con bombolette spray su una serranda di una pescheria.

I carabinieri hanno infatti bloccato i due ventenni, residenti a Trento, incensurati, con le mani nel sacco, anzi per meglio dire, nella vernice: accanto a loro, una macchina parcheggiata aveva sin da subito destato la curiosità dei militari che, affacciatisi nel portabagagli del veicolo, hanno poi trovato ben cinquanta bombolette pronte per essere utilizzate, forse su altri muri o serrande in giro. Entrambi i giovani sono stati quindi deferiti in stato di libertà.