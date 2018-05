Bomba d'acqua a Castel d'Azzano e Buttapietra, garage e cantine allagati

Sono in corso ancora questa mattina, 12 maggio, gli ultimi interventi di prosciugamento da parte dei vigili del fuoco di Verona, intervenuti già dalle 18 di ieri per la bomba d'acqua caduta principalmente sui comuni di Castel d'Azzano e Buttapietra. Campi e canali non sono riusciti ad assorbire la grande quantità d'acqua caduta in pochissimo tempo e così alcuni cittadini si sono ritrovati con gli scantinati e i garage allagati anche con 40 centimetri di pioggia. I pompieri e gli uomini della protezione civile sono accorsi con le idrovore per liberare i locali dall'acqua. Acqua che ha riempito anche alcune strade a Castel d'Azzano, strade che per un breve lasso di tempo nella serata di ieri sono stati quasi impraticabili.