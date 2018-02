Bollette della luce, Rotta: "Croce non strumentalizzi la bufala degli aumenti"

Trovare soluzioni alternative ed evitare il ripetersi del problema. Sono queste le richieste contenute nella lettera che il presidente di Agsm Michele Croce ha inviato a Giovanni Valotti, presidente dell'associazione che rappresenta le aziende che operano nel campo dell'energia. Croce con la sua lettera chiede di prendere una posizione contro la delibera dell'autorità per l'energia "che stabilisce che i 300 milioni di oneri di sistema siano socializzati sui consumatori finali", scrive Croce.

"Per sanare la situazione attuale", Croce chiede di "trovare soluzioni alternative che non penalizzino il consumatore finale, già gravato dagli effetti della crisi, scaricando su di esso responsabilità che invece sono da ricondurre unicamente a trader spericolati". In più, Croce suggerisce di "cambiare i meccanismi di accesso al mercato per evitare che possa accadere nuovamente".

Una lettera che la candidata PD Alessia Rotta ha definito una strumentalizzazione.

Spiace che il presidente di Agsm Croce provi a strumentalizzare la notizia di presunti aumenti nelle bollette dell'energia elettrica, contribuendo a diffondere il panico tra i consumatori, già allertati dalla bufala sugli aumenti - scrive Rotta - È stato ampiamente chiarito che non si tratta di pagare le bollette al posto di chi non lo fa e che l'aumento di 35 euro semplicemente non ci sarà. Innanzitutto è giusto sottolineare che nella prossima bolletta non ci sarà nessun aumento, perché per almeno un anno non accadrà nulla. Quando il meccanismo partirà, gli aumenti saranno irrisori. E sempre per chiarezza è utile ribadire che non viene modificata la regola per il recupero delle bollette non pagate.