Bocconi killer trovati a Soave, ispezione dell'unità cinofila antiveleno

La polizia provinciale di Verona ha chiesto l'intervento dell'unità cinofila antiveleno della Regione Veneto dopo il ritrovamento di alcuni bocconi avvelenati nei campi tra Soave e Monteforte d'Alpone. L'unità, specializzata proprio nella ricerca delle esche lasciate per procurare la morte degli animali, ha ispezionati i campi nelle zone di San Lorenzo, Zoppega e Polesan, trovando del materiale che dovrà essere analizzato dall'istituto zooprofilattico sperimentale di Borgo Roma per avere la conferma che si tratti davvero di bocconi killer.

I dettagli della ricerca realizzata dall'unità cinofila antiveleno sono stati scritti da Paola Dalli Cani su L'Arena. I due cani, addestrati per questo tipo di operazioni, si chiamano Coral e Cris e sono stati accompagnati sul territorio veronese anche dagli agenti della polizia provinciale e da una guardia venatoria volontaria. L'intervento dell'unità cinofila è stato richiesto perché nei giorni precedenti erano stati trovati diversi bocconi avvelenati. Uno di questi aveva ucciso il cane di una coppia veronese e anche una volpe potrebbe essere morta per l'ingerimento di un'esca letale. Con il nuovo materiale ritrovato tra Soave e Monteforte d'Alpone è stato fatto un passo avanti nella bonifica della zona e si spera anche nelle indagini per l'identificazione del responsabile del reato di detenzione ed utilizzo di bocconi al veleno.