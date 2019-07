Bloccati sull'Altissimo, recuperati con l'elicottero due giovani escursionisti

È arrivato intorno alle 13.20 di giovedì l'avviso dalla centrale operativa del 118 al Soccorso alpino di Verona, per una coppia di escursionisti francesi in difficoltà sull'Altissimo.

I due, un ragazzo e una ragazza 20enni, stavano scendendo lungo il sentiero numero 8, ma, in un punto in cui la traccia prosegue poco visibile su una cengia a destra, loro erano andati dritti finendo in un ripido canale, incapaci di proseguire o tornare indietro. Grazie alle coordinate Gps è stato possibile per i soccorritori geolocalizzare la zona in cui si trovavano, così l'elicottero di Verona emergenza, guidato anche al cellulare dalle loro indicazioni, è riuscito presto a individuarli a circa 1.200 metri di quota.

Recuperati con un verricello di 35 metri dal tecnico di elisoccorso, i due sono stati trasportati alla piazzola della Protezione civile di Navene, dove attendeva un soccorritore. Pronta a intervenire in supporto alle operazioni una squadra del Soccorso alpino in partenza da Verona.