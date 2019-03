Ex caserma Riva di Villasanta usata come dormitorio dai senza fissa dimora

Una dozzina di giacigli usati di recente da senza fissa dimora. È quello che hanno scoperto, durante il blitz di questa mattina, 7 marzo, gli agenti e gli ufficiali della polizia municipale di Verona dentro l'ex caserma Riva di Villasanta.

Nel grande immobile di via Torretta 3, gli uomini della polizia municipale sono intervenuti per un sopralluogo di bonifica, a seguito di segnalazioni che indicavano la presenza di senza fissa dimora. Hanno trovato un grande dormitorio, ma al momento dei controlli, nessuno è stato trovato all'interno della ex area militare.

I giacigli sono stati individuati nei piani superiori dell'edificio, nel lato sud ed est del corpo di fabbrica della vecchia struttura militare.

Il blitz di questa mattina non è il primo intervento che gli agenti portano a termine nell'ex caserma. In quelli precedenti, erano stati trovati dentro gli edifici una decina di stranieri che, per questo, erano stati denunciati. L'anno scorso, al termine dell'ultima operazione, tutti gli accessi erano stati chiusi con lucchetti e saldature delle entrate. Nonostante queste misure, qualcuno è riuscito, comunque, a introdursi dentro, rompendo una vecchia inferriata, adiacente l’ingresso carraio di via Torretta.

L'intera area è in pessime condizioni, sia dal punto di vista strutturale che igienico: per questo, la proprietà ha richiesto l'intervento di Amia per provvedere alla igienizzazione ed allo sgombero dei giacigli. Dopodiché si è provveduto alla chiusura dei nuovi varchi aperti di recente.