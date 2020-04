Blitz in casa di un 35enne: scoperto un box per coltivare marjuana

Erano le prime ore della mattinata di sabato, quando i carabinieri della stazione di Zevio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bonifacio e da un’unità del Nucleo Cinofili di Torreglia, hanno fatto irruzione a casa di un 35enne del posto.

L’uomo era balzato all’attenzione dei militari per degli strani movimenti notati nei pressi della sua dimora. E così, iniziati più intensi controlli e sorprese più persone in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente destinata all’uso personale, è scattato il blitz.

L'istinto non aveva ingannato i carabinieri: infatti l'operazione ha consentito il rinvenimento di più di 3 mila euro in banconote di vario taglio e un apparato Growbox non in funzione, in grado di ospitare ben 25 vasi per coltivare piante di marijuana, nonché 1 grammo di "erba".

Per i militari, l’attività “imprenditoriale” non era in funzione probabilmente a causa della mancanza di materie prime, dettata dal momento emergenziale che stiamo vivendo.

Per il 35enne è dunque scattata la denuncia.

