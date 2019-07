Blitz dei carabinieri e in casa trovano la droga: 29enne finisce nei guai

Un'operazione antidroga è stata svolta nella notte tra mercoledì e giovedì dai carabonieri della stazione di Bosco Chiesanuova, coadiuvati dai colleghi di Grezzana, al termine dela quale è stato tratto in arresto un italiano residente in quest'ultimo comune.

La perquisizione eseguita nell'abitazione del 29enne, nullafacente e pluripregiudicato, avrebbe permesso di trovare 4.7 grammi di cocaina, 10 di eroina, 2.5 di marijuana, 3 bilancini di precisione, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e una somma contante pari a 55 euro, ritenuta dai militari il frutto dell'attività di spaccio.

L'uomo quindi è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resterà detenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.