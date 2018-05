Nati al Parco Natura Viva, Iulo e Atena sono pronti a ripopolare l'Europa

Iulo e Atena sono nati nel 2015 e nel 2016 da mamma Lavinia e papà Arik, due esemplari di bisonte europeo che vivono al Parco Natura Viva, ed ora si preprarano a partire per le foreste dei Monti Tarcu, sui Carpazi meridionali della Romania, dove verranno reintrodotti nel loro habitat naturale.

I due infatti saranno gli unici esemplari provenienti dall'Italia a prendere parte del progetto Life "Re-Bison", che ha come obiettivo il ripopolamento del bisonte europeo: Iulo e Atena dunque partiranno nella mattinata di mercoledì 16 maggio e, dopo 14 ore di viaggio, scenderanno dal camion di trasporto e si troveranno dove l’evoluzione li aveva condotti prima che arrivasse l’uomo a spingerli oltre l’orlo dell’estinzione. Era il 1927 infatti quando venne sancita la scomparsa del più grande mammifero terrestre del nostro continente decretando la fine di una specie che nei millenni aveva calcato l’ovest, il centro e il sud-est europeo.

Rimasti quindi solo nei giardini zoologici, oggi tocca ad Atena e Iulo (come già il Parco Natura Viva aveva voluto per i fratelli Ulisse ed Enea nel 2014) dimostrare che il genere umano può essere l’artefice dell’estinzione, ma che sa anche offrire una speranza di salvezza.

Insieme ai due giovani bisonti partirà anche lo staff del parco veronese, per seguire tutte le fasi del rilascio che si concluderà venerdì 18 maggio.