Crea scompiglio al Bingo, rompe la porta e dà un nome falso ai carabinieri

Avrebbe infastidito in clienti di una sala Bingo e danneggiato anche la porta vetri, per poi fornire false generalità ai carabinieri. È finito dunque in manette nella giornata di domenica T.A., cittadino di origine marocchina classe 1990, per mano dei carabinieri della stazione di Isola della Scala.

I militari stavano svolgendo un servizio di pattugliamento del territorio, quando sono stati chiamati all'intervento presso la sala Bingo di Nogara, dove era stato segnalato un ragazzo che importunava i clienti e che nell'uscire avrebbe anche procurato alcuni danni alla porta a vetri dell'ingresso.

Gli uomini dell'Arma dunque lo hanno condotto nei propri uffici alcuni accertamenti e qui avrebbero scoperto che all'atto dell'identificazione, il giovane aveva declinato false generalità.

Arrestato per danneggiamento aggravato e false attestazioni su propria identità a pubblico ufficiale, è stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Villafranca, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato nella mattinata di lunedì. Davanti al giudice monocratico Ferrara, T.A. ha patteggiato la pena di 10 mesi e 20 giorni (sospesa) ed è stato sottoposto all'obbligo di firma per tre volte a settimana presso la stazione dei carabinieri di Nogara.