Cade da una finestra a tre metri d'altezza, bimbo di due anni in ospedale

È stato trasportato in elicottero al Trauma Center dell'ospedale di Borgo Trento, a Verona, il bimbo di due anni caduto dal secondo piano di una casa di via Tiberio Claudio, a Cles, in provincia di Trento. L'incidente è capitato ieri, 28 aprile, intorno alle 11 ed è stato riportato da TrentoToday. Il piccolo è volato accidentalmente da una finestra per circa tre metri ed ha sbattuto a terra, perdendo coscienza.

Subito avvisati, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto con ambulanza ed elicottero. Il bambino è stato intubato e, prima del trasferimento a Verona, è stato portato al pronto soccorso. Con l'elicottero, poi, il bimbo è stato partato a Borgo Trento dove si trova ricoverato in gravissime condizioni.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cles per comprendere come il fatto sia potuto accadere.