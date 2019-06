Mamma dimentica le chiavi: bimbo di un solo anno resta chiuso in auto

Sono stati attimi di panico quelli vissuti nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 13 giugno, da una mamma di trentaquattro anni. La donna ha raggiunto in automobile il supermercato “Famila” di via Legnago a Verona, poi la madre ha chiuso la propria Renault Clio, lasciando però inavvertitamente le chiavi all’interno dove c’era anche il suo bimbo di un anno.

Alquanto spaventata dalla situazione, la donna ha chiamato i carabinieri ed in breve tempo è giunta una pattuglia della sezione radiomobile. I militari hanno così rotto il finestrino anteriore sinistro del veicolo parcheggiato e sono quindi riusciti a liberare il bambino.

Nonostante il grande caldo di questi giorni e la permanenza nella vettura, il piccolo si trovava in buone condizioni di salute, solo comprensibilmente un po’ spaventato e scosso per il trambusto venutosi a creare. Nessuna grave conseguenza, dunque, per un episodio di sbadataggine che grazie alla celerità dell'intervento dei carabinieri si è risolto nel migliore dei modi.