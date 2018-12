Deceduta bimba di 6 anni, paziente a Borgo Trento. Disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a dover chiarire le cause del decesso di una bambina di 6 anni avvenuto domenica 16 dicembre nel pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. La piccola era malata di cancro ed era venuta dal Kirghizistan con la madre per curarsi a Verona. Come riportato da TgVerona, la bimba stava partecipando ad una festa organizzata da Abeo (Associazione bambino emopatico oncologico) nella struttura dell'associazione a Ponte Crencano. All'evento erano presenti alcune famiglie con bambini seguiti da Abeo.

La bambina si è sentita male ed è caduta sul pavimento urlando. Subito sono stati chiamati i soccorsi e la bimba in ambulanza è stata portata a Borgo Trento, dove però i tentativi di rianimarla non sono bastati.

La Procura di Verona non ha indagato nessuno, ma ha comunque aperto un fascicolo per fare luce su questo decesso, disponendo l'autopsia. Sul corpo, comunque, pare non siano stati trovati segni di violenza.