Bimba di 6 anni rischia di annegare in piscina: portata d'urgenza in ospedale

Un drammatico episodio si è consumato a Malcesine nella tarda mattinata di sabato.

Stando a quanto riferito dal 118, una bambina di 6 anni ha rischiato di annegare in una piscina della zona: in suo soccorso sono stati inviati l'elicottero e l'ambulanza, che l'hanno soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.